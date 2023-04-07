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Siyaset AK Parti'den İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Siyaset

AK Parti'den İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-04-07 02:49:00 -
AK Parti'den İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.

İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Gültekin

İsrail'in zülmünün durdurmanın çaresi elbette var, nedir, Allah'ın ipine sım sıkı sarılarak, başsız Müslümanların, bir başının olmasından geçer.

Boşnak

Elinizi tutan kim durdurun mesela büyükelçisi ni gönderin hoşgeldin güle güle hesabı Mısır devleti ile ne olursa olsun iyi geçinip sinir kapılarından müslüman Lara daha çok yardım yapılsın İsrail'e ambargo yapılsın bazı ülkelere müslüman olsada fazla yüz vermeyin .orada Yahudiler var mesela azarbeycan a İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorun dostumuz diyecekler.
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