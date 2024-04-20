AK Parti'den İsrail açıklaması: Bunun hesabını verecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

'Hesabını verecekler'

Çelik resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz.

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Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

Ne olmuştu?

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın görüşmesi İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal bir paylaşımda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe tweet atarak Başkan Erdoğan ve İsmail Heniyye'ye yönelik alçakça iftirada bulundu.

Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" dedi.