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Gündem AK Parti'den İsmailağa Cemaati'ne ziyaret!
Gündem

AK Parti'den İsmailağa Cemaati'ne ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:17:00 -
AK Parti'den İsmailağa Cemaati'ne ziyaret!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri Hasan Kılıç Efendi’yi ziyaret etti. Ziyarette Hasan Kılıç Efendi Kurtulmuş ile Kabaktepe'ye çalışmalarının hayırlı olması için dua etti

AK Partili Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş ve Kabaktepe, ziyarette Hasan Kılıç Efendi ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Hasan Kılıç Efendi, Kurtulmuş ile Kabaktepe'ye siyasi çalışmalarının hayırlı olması için dua etti.

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