AK Parti'den İP'li Durmuş Yılmaz'a tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsattı.

Komisyonda kabul edilen teklifle ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacağını aktaran Aydemir, "Çalışanlarımıza, memurlarımıza, herkese hayırlı olsun. Bu millet için ne yapsak azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kesimlerin ekonominin kötü gitmesini, vatandaşların zor duruma düşmesini beklediğini söyleyen Aydemir, döviz kurundaki suni artışın ekonominin kötü olmasından kaynaklanmadığını belirtti.

Komisyondaki toplantı başladığında doların 18 lira olduğunu, toplantı bittiğinde ise 12 liraya düştüğünü hatırlatan Aydemir, "Ezbere siyaset yapmıyoruz. Ekonomik kuralları, kaideleri, yolu ezbere yürümüyoruz. Mutlaka bilimsel hakikatler ışığında bu işi götürüyoruz. Bunun için suni yönelmelerin fotoğrafı bu şekilde ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin millet nezdinde büyük kabul gördüğünü, açıklamanın ardından, döviz kurundaki yükselişin suni olduğunun açığa çıktığını vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın dün katıldığı bir televizyon programında döviz kurundaki düşüşe ilişkin, "Bu bir alım fırsatıdır." ifadesini kullandığını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Kurlardaki aşağı inme onun için millete verilecek şöyle bir mesaj 'aman koşun döviz alın' diyor ki kurlar bir daha yükselsin. Talep bu, çok açık. Bir vatanseverin yapacağı bir şey midir? Bundan utanmayan, sıkılmayan vatansever olamaz. Bu herkes için ibretlik bir resimdir. Bu, hayatı boyunca taşıyabileceği en berbat madalyadır, boynuna takacağız bunu."

CHP'li bir vekilin de attığı tweette "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı." ifadesini kullandığına işaret eden Aydemir, "Geldiğimiz hale bir bakın, insanları nereye çağırıyorlar. Edepsizliğin doruk noktaları buralardır işte." diye konuştu.

"Dövizin düşmesi bazı kesimlerde..."

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar ise Türkiye'de herkesin döviz kurundaki durumu değerlendirdiğini, bu konuda birçok manipülasyon yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamasında yeni ekonomik programın ayrıntılarını verdiğini ve bunun olumlu etki yarattığını dile getiren Kırkpınar, "Dövizin düşmesi bazı kesimlerde memnuniyetsizlik yarattı. Bunu, geçmiş dönemlerde Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir ismin, bir paylaşımıyla da görmüş olduk. Bunu vatana ihanetle eş değer olarak görüyorum, bunun hiçbir açıklama ile tevil edilemeyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.