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Gündem AK Parti'den heyecanlandıran EYT mesajı... Net tarih verdi
Gündem

AK Parti'den heyecanlandıran EYT mesajı... Net tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 14:52:00 -
AK Parti'den heyecanlandıran EYT mesajı... Net tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayında milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Şubat ayı içerisinde EYT'nin yasalaşacağının müjdesini veren Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak. Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek" dedi.

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