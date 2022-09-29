AK Parti'den heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Herkesi tatmin edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekonomi üzerindeki değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünya ekonomi tarihinin en önemli süreçlerinden olduğunu, insanoğlunun geçen yüz yıllarda yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

"7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak"

Türkiye'nin de pandeminin başından itibaren çok hassas, çok dengeli bir süreci yürüttüğünü dile getiren Kurtulmuş, üretim kabiliyetini artıran, fabrikalarını çalışır vaziyette tutan ülkelerin bu süreçlerden başarılı bir şekilde çıkacağını belirtti. Kurtulmuş, "Gelinen noktada Türkiye, güçlü bir şekilde üreten, ihracatını sürdüren ülke olmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki 2022'de yüzde 7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak." diye konuştu.

"Vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için..."

Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı. Kurtulmuş, istihdamın, pandemi öncesindeki dönemi aştığına da işaret ederek, "Bu önemli bir gelişmedir. Sonuçta bu süreci dengeli götürmemiz lazım. Maliye politikasının bize verdiği bütün imkanları kullanarak vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için de devletin, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım." dedi.

"Doların değer kazanması dışsal bir faktör"

"Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu, dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz." dedi.

"Asgari ücrette herkesi tatmin edecek bir rakam açıklanacak"

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu. "Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.