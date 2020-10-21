AK Parti'den HDP'li Remziye Tosun'un alçaklığına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan bir aileye saldıran HDP'li Remziye Tosun'a tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır" dedi.
HDP'li Remziye Tosun, evlat nöbetindeki annelere hakaret etmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.