AK Parti'den HDP açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gündemin sıcak tartışmalarından olan 'HDP kapatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bostancı, siyaset değil ukukun bu soruya yanıt vereceğini vurguladı.

Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır." dedi.

Bostancı, HDP ve CHP ilişkisine ise, "CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor" ifadelerini kullandı.