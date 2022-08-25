AK Parti'den haddini aşan Gülşen'e cevap

Sürekli skandallarla gündeme gelen şarkıcı bozuntusu Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

AK Parti'den sert tepki

Gülşen'in haddini aşan sözlerine toplumun birçok kesiminden tepki yağarken bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum." dedi.