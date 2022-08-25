  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den haddini aşan Gülşen'e cevap
Gündem

AK Parti'den haddini aşan Gülşen'e cevap

Çıktığı bir konserde İmam Hatiplilere yönelik hadsiz sözler sarf eden şarkıcı Gülşen'e bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 11:09:00 -
AK Parti'den haddini aşan Gülşen'e cevap

Sürekli skandallarla gündeme gelen şarkıcı bozuntusu Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

AK Parti'den sert tepki

Gülşen'in haddini aşan sözlerine toplumun birçok kesiminden tepki yağarken bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23