AK Parti'den gençlere büyük müjde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, önümüzdeki günlerde bilgisayar alımında KDV indirimi gelebileceğinin sinyalini verdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN Türk'te Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Kandemir önümüzdeki günlerde bilgisayar alımında KDV indirimi gelebileceğinin sinyalini vererek, "Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin" dedi.

Erkan Kandemir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz.

Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar."