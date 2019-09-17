AK Parti'den flaş 'idam cezası' açıklaması Yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yargı paketini Eylül ayında bitirerek Meclis'e sunacağız. Pakette idam cezası bulunmuyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yargı paketiyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmanın Eylül ayında bitirileceğini belirten Bostancı, "Pakette idam cezası yok" dedi. Bostancı şu ifadeleri kullandı: "1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "

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