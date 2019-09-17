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AK Parti'den flaş 'idam cezası' açıklaması

Yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yargı paketini Eylül ayında bitirerek Meclis'e sunacağız. Pakette idam cezası bulunmuyor" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 16:43
AK Parti'den flaş 'idam cezası' açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yargı paketiyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmanın Eylül ayında bitirileceğini belirten Bostancı, "Pakette idam cezası yok" dedi.

Bostancı şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.

2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:43
  1. AK Parti
  2. Naci Bostancı
  3. yargı paketi

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga2 dk önce
    Zaten getiremezler. AB ile ilişkiler bozulur. Ayrıca şeriatcılar haksız yere adam öldürme dışında hangi suçlara da idam cezası istiyorlar? Allah'ın hükmü ile hükmetmeyenlerin hükmü nedir? Var mı Kuran'ı Kerim'de haksız yere adam öldürme dışında ölüm cezası?
  • SemaSema3 dk önce
    Allah sizi bildigi gibi etsin. BIZ IDAM ISTIYORUZ. Hani halk isterse gelecekti...????? Hani cocuklar önemli idiler????
  • Evren GenişEvren Geniş4 dk önce
    O zaman Allah’ın hükümleri ile hükmetmeyenler ne oluyor?
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu14 dk önce
    Bırakın idamı, onu tekrar geri getirmenin imkansızlığını biliyoruz. Ama suçlulara caydırıcı cezalar getirinŞu denetimli serbestlik ve yarı açık ceza evi zırvalarını terk edin.
  • Adem Bulut Adem Bulut 16 dk önce
    Erdoğan meclise gelirse idamı çıkartırız diyor ak parti idam yok diyor Erdoğan aynı zamanda ak parti genel başkanı istediği her şey oluyor Avrupa Birliği ile sorunlar çıkacağını biliyor o zaman idamın lafını etme
  • ERDEMERDEM16 dk önce
    Allah cc bunu hesabını sizden sorarmağdurun garibin bedduasını ahını almayın
  • Mehmet karaMehmet kara17 dk önce
    Zaten beklemiyoru ilk seçimlerde akp ti silicez saçma sapan işler yapmaya başladılar

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