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AK Parti'den flaş Brexit açıklaması

İngiltere'de krize dönen Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 18:40
AK Parti'den flaş Brexit açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:40
  1. Ömer Çelik
  2. AK Parti
  3. Brexit

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  • meyyidmeyyid38 dk önce
    adamlar çıkmaya çalışıyor biz ise 50 yıldır girmeye çalışıyoruz her dediklerini yapıyoruz yinede almıyorlar.güler misin ağlar mısın bu duruma.

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