AK Parti'den flaş Brexit açıklaması İngiltere'de krize dönen Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem." Ayrıntılar Geliyor...

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