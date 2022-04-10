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Siyaset AK Parti'den flaş asgari ücrete zam açıklaması
Siyaset

AK Parti'den flaş asgari ücrete zam açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal7 ekranlarında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Başkent Kulisi programına konuk olan Dağ, asgari ücret ve emekli-memurlara zam talebiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 14:17:00 -
AK Parti'den flaş asgari ücrete zam açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal7 ekranlarında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Başkent Kulisi programına konuk olan Dağ, asgari ücret ve emekli-memurlara zam talebiyle ilgili olarak "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk. Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor. Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi. 

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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Yorumlar

Naz

Eğer enflasyona ezdirmeme düşüncesinde gerçekten samimi olsanız ilk önce intibak yasası ve2008 öncesi emeklilerde ölüm ayligindaki dengesizliği duzeltirsiniz  
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