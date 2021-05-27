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Siyaset AK Parti'den flaş açıklama: O gün idama götürülen milli iradenin kendisiydi
Siyaset

AK Parti'den flaş açıklama: O gün idama götürülen milli iradenin kendisiydi

1960 darbesiyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildiğini hatırlatan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "O gün idama götürülen üç kahraman değil, milli iradenin kendisiydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:49:00 -
AK Parti'den flaş açıklama: O gün idama götürülen milli iradenin kendisiydi

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 61 yıl önce demokrasi tarihinin en kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesini yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin her köşesine hizmet eden ve milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkan Demokrat Parti kadrolarının işkenceye, idama maruz kaldığını anlatan Çakır, "Yassıada'da yapılan mahkeme değil aslında hukuk katliamıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, ülkenin meşru idarecilerinin hiçbir suçları olmadığı halde cuntanın zulmüyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam sehpasına çıkarılmasının milletin yüreğini dağladığını dile getirdi.

Menderes ve arkadaşlarının gönlündeki yerinin hep baki kalacağını vurgulayan Çakır, "O gün idama götürülen üç kahraman değil, milli iradenin kendisiydi." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine de tepki gösteren Çakır, Tük milletinin Akşener'in bu ifadelerini 2023'e kalmadan vicdanında yargıladığını ve kararını şimdiden verdiğini söyledi.

Çakır, Akşener'in Rize'de de provokasyona imza attığını ifade etti.

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