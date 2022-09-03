AK Parti'den erken seçim açıklaması

Erken seçim iddialarına noktayı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş koydu.

CNN Türk’te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Çok net. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı tarafından dile getiriliyor. Seçim, vaktinde olacak. AK Parti'nin Türkiye'de çıkardığı önemli hususlardan birisi seçimin vaktinde olması. 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek.

Seçimin ertesi günü yeni bir seçime hazırlanan bir partiyiz. Bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sürecin hazırlığı içerisindeyiz. Seçim kampanyaları için hazırlığımızı yapıyoruz.

Umarım diğer partiler de aynı hazırlıkları yapar. Teşkilatları en yakından tanıyanlardan biriyim. Birebir teşkilatlarımızın ne hissetiğini gözlemleyerek bilen birisiyim. Teşkilatlarımız yüksek bir motivasyon içerisindedir.

Teşkilatlar hayati bir seçim olduğunun farkında. Meydanların dili büyük bir desteğin olduğunu gösteriyor. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak gerekiyor. Halkın ilgisi ve desteği devam ediyor. Halkı dinlemeyi bilmek, samimi olmak çok önemli.”