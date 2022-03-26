  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den erken seçim açıklaması
Siyaset

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarına dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:17:00 -
AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dağ, şunları söyledi:

"Anketlerde vatandaşın böyle bir beklentisi yok, böyle bir beklentisi hiç olmadı. Biz bir hükümet sistemi ortaya koyduk. Bu sistemi ortaya koyarken söylediğimiz iki mesele. Bir koalisyon olmayacak, iki seçimler zamanında olacak. Biz geçen hafta seçim mevzuatıyla ilgili teklifimizi Meclis'e sunduk. Bu kanun teklifinin Meclis'e sunulması bu çok açık net şekilde ifade edilmiştir. Şimdi bir şey daha söylüyoruz. Seçim mevzutında yapılan değişiklikler 1 sene içinde yapılacak seçimde uygulanmaz. Nisan'da yayınlandı diyelim Nisan'dan önce seçim yapamazsınız. 2023 18 Haziran'da her siyati parti kendisini hazırlasın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay