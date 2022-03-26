AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dağ, şunları söyledi:

"Anketlerde vatandaşın böyle bir beklentisi yok, böyle bir beklentisi hiç olmadı. Biz bir hükümet sistemi ortaya koyduk. Bu sistemi ortaya koyarken söylediğimiz iki mesele. Bir koalisyon olmayacak, iki seçimler zamanında olacak. Biz geçen hafta seçim mevzuatıyla ilgili teklifimizi Meclis'e sunduk. Bu kanun teklifinin Meclis'e sunulması bu çok açık net şekilde ifade edilmiştir. Şimdi bir şey daha söylüyoruz. Seçim mevzutında yapılan değişiklikler 1 sene içinde yapılacak seçimde uygulanmaz. Nisan'da yayınlandı diyelim Nisan'dan önce seçim yapamazsınız. 2023 18 Haziran'da her siyati parti kendisini hazırlasın."