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Gündem AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Gündem

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:31:00 -
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçimlerin 2023'ün Haziran ayında, vaktinde olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da ama her zaman seçime hazır bir vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

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Yorumlar

meleknur

YOLLARINIZ AÇIK OLSUN SİZ İŞİNİZİ YAPIN! VATANIMIZIN BİRKARIÇ TOPRAĞINI (TÜRK İŞ ADAMLARININ ELİYLE) YABANCILARA SATILMASINA MÜSADE ETMEYİNİZ! EĞER BU SATIŞLAR OLMUŞSA, SATILAN TOPRAK DİRETKT HAZİNEYE GEÇMELİ! YOLLARINIZ AÇIK OLSUN!
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EL CHAPO

6 ay içinde erken seçim olması olasılığı yüksek.
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