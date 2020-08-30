AK Parti'den Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye buna uzak değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalar yaptı.

30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferi tekrarlamanın Türkiye'ye uzak bir şey olmadığını belirten Demiröz, Türkiye'nin barış sürecinde barışa katkısı olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda vereceğini vurguladı. Demiröz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakları olduğunu ve bunu hiç kimsenin engelleyemeyeceğini bildirdi.

AK Parti Kastamonu Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri arasında parmakla gösterilen bir lider olduğunu belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) İngiltere'nin ayrılması ile dağılma sürecine girdiğini ifade eden Demiröz, bunu ne Fransa'nın ne de şımarık üyesi Yunanistan'ın kurtarabileceğini söyledi.

"Koronavirüs Avrupa'yı ve ABD'yi perişan etti"

Demiröz, Türkiye ekonomisinin dünyada en büyük 17 ekonomi arasında olduğunu vurgulayarak yaşanabilirlik bakımından Türkiye'nin dünyada 13'üncü ülke olduğunu, koronavirüs pandemisinin Avrupa'yı ve Amerika'yı perişan ettiğini, Türkiye'nin ise 150 ülkeye yardım yaptığını, el uzattığını kaydetti.

Türkiye'nin böyle büyük bir ülke olduğunu belirten Demiröz, şehir hastanelerinin niye yapıldığını soranlara en güzel şekilde cevabının verildiğini, 45 günde bin yataklı iki hastaneyi hizmete açtıklarını, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, barajlar, tüneller yaptıklarını ifade ederek Batı-Doğu-Güney-Kuzey demeden her yerde çalıştıklarını, bu yüzden Türkiye'nin büyüklüğünün tartışılamayacağını vurguladı.

Demiröz, Türkiye'nin 60'a yakın mazlum ülkenin liderliğini yaptığını ve hepsinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimeye baktığını bildirdi.

2023 yılında Cumhur İttifakı ile beraber bunu daha da perçinleyeceklerini belirten Demiröz, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya cesaret edemeyenlere gerekli dersin hep beraber verileceğini, muhalefet partisinin terör örgütlerinin destekçisinin siyasi kanadı olan partinin kuyruğuna yapışmış gittiğini belirtti.

Daha dün İstanbul'da baroya teröristin resmini astıklarını, bu tutumun akıl tutulması olduğunu belirten Demiröz, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlerin arasında olan bir teröriste sahip çıkıp cenazesine katılanlara tepki gösterdi.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini ama belini de kırdığını bildiren Demiröz, bugün Türkiye'deki terörist sayısının parmakla sayılabilecek kadar az olduğunu bildirdi.

Onların da biteceğini ve Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam edeceğini ifade eden AK Partili isim, Türkiye'nin yurt dışında bulunduğu yerler olduğunu ama Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını, bu ülkenin topraklarına göz dikenin de gözünü çıkartacağını, hiç taviz olmadığını, Türkiye'nin kimseye bir karış toprağını veremeyeceğini kaydetti.

Sene sonunda pozitif büyümenin gerçekleşeceğini vurgulayan Demiröz, daha dün 40 fabrikanın açılışını yaptıklarını, savunma sanayinde gelinen noktanın görüldüğünü, bütün dünya ülkelerinin Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin savunmasında, ekonomisinde, eğitiminde, sağlığında, turizminde dünyada liderliğe oynayacağını belirten AK Partili isim, Türkiye'nin Libya'da oyunları nasıl bozduysa Irak'ta, Suriye'de de bu oyunlar bozacaığını, meydanın Almanlara, ne Fransızlara ne de Avrupa Birliğine bırakılacağını vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Doğu Akdeniz'deki hakları korumak için büyük bir mücadele verildiğini belirtirken, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de AK Parti'nin, 18 yılda Türkiye'de birçok hizmete imza attığını bildirdi.

Konuşmaların sona ermesiyle tek listeyle girilen seçimlerde Akif Güzel, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Genel Kurula, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar ile partililerin katılım gösterdiği ifade edildi.