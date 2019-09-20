0553 313 94 23

AK Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ADA araştırma tarafından yapılan anket çalışmasıyla ilgili olarak konuştu.

20 Eylül 2019 Cuma 18:00
AK Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ADA araştırma tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 39.1 olarak tahmin eden anketi değerlendirdi. Söz konusu anket hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadığını belirten Özhaseki, "Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada yer aldı. Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtladı.

Özhaseki şunları söyledi:

"O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:00
  1. Afyon
  2. Mehmet Özhaseki
  3. anket sonuçları
  4. anket sonuçları 2018
  5. AK Parti anket

YORUM YAZ

  • gökhangökhan4 dk önce
    vatandaş sana 23 haziranda ne düşündüğünü söyledi,israfa devam edin millet aç kalsın mercedes ler alın,sandıkta görürsün.gerçek anketi
  • SüleymanSüleyman20 dk önce
    Ah özhaseki ah o anketler seni 31 mart seçimleri öncesinde seni önde gösteriyordu hala uslanmamışsın
  • vatandaş arifvatandaş arif21 dk önce
    birde af çıkarın oda tuzu biberi olsun allah aklınızıalır doğru yaptım diye ateşe koşarsınız
  • II.MuratII.Murat23 dk önce
    Bu Ülkede Suriyeliler ve adam kayirma oldugu sürece AKP nin oyu azalacaktir.Bu yanlislar düzelmezse Cumhurbaskanligi secimlerinde AKP agir bir yenilgi alacaktir.MHP de kurtaramayacaktir.Bunu Siyasiler nasil görmez anlamak mümkün degil.
  • Evren GenişEvren Geniş28 dk önce
    İyi ne güzel! Desene İş garanti. Bizde gereksiz yere endişe ediyoruz. Sayın Özhaseki
  • Bu anket çakma.Bu anket çakma.34 dk önce
    İmamoğlukırık sandalyeden sonra füze gibi fırladı. Şimdi herkes İmamoğlu diyor. İmamoğlu %45, Babacan %20, Davutoğlu 10 civarında. Babacan Davutoğlu'nu geçti. İmamoğlu birinci turda rahat kazanır. Milli Görüş de İmamoğlu'na yönelmiş. Davutoğlu'ndan umudunu kesmiş. Davutoğlu saman alevi gibi yandı geçti. Birde partiyi bir türlü kurmaması ve 2023'e kadar seçim istememesi bunda etkili oldu. Halbu ki millet erken seçim istiyor, hem de bu sene Kasımda. Yani artık seçim sonucu kesinleşti. İmamoğlu kesinleşti. İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun.
  • aliali34 dk önce
    havaninizı alirsiniz akape bitti artik
  • BilalBilal35 dk önce
    Çok sıkıntı var da senin Yok , halk ibb seçimlerinde gösterdi ama hesap günü yaklaşıyor inş kendi kendinizi bitireceksiniz
  • DenizDeniz39 dk önce
    Sayin erdogan suriyelileri gondermedigi taktirde güneşin buzu erittiği gibi erişecektir...gerçekler acidir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliye!
  1. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
  2. Mahalleli şokta! Bütün borçlar...
  3. Çavuşoğlu Guterres ile görüştü
  4. Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı
  5. Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na..
  6. Reklam Kurulu yasalara aykırı..
  7. Öğretmen atamaları son dakika haberleri
  8. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ..
  9. Arsenal'de Mesut Özil depremi
  10. Romanya Prensi Radu Türkiye'ye..
  11. Mavi bereliler vatani görevlerini..
  12. Irak Başbakanı imara destek çağrısı..
  13. AK Parti'den dikkat çeken 'anket'..
  14. Rota virüsü neden olur? Rota virüsü..
  15. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş..
  16. ABD'den flaş yaptırım kararı!
  17. Merak edilen anket sonuçları..
  18. Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı
  19. Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı
  20. Türk Telekom kime satılıyor?
  21. Sanayi bölgesinde silah atölyesi
  22. Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu..
  23. Demirtaş hakkında flaş tutuklama kararı!
  24. Gri kategorideki terörist öldürüldü
  25. Ayak mantarı neden oluşur? Ayak..
  26. Yarın (21 Eylül Cumartesi günü)..
  27. Arı zehri alternatif gelir kapısı
  28. İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin'e..
  29. Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
  30. İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki:..
“Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
“Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

Günün Karikatürü

20 Eylul 2019
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler