AK Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ADA araştırma tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 39.1 olarak tahmin eden anketi değerlendirdi. Söz konusu anket hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadığını belirten Özhaseki, "Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada yer aldı. Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtladı.

Özhaseki şunları söyledi:

"O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum."