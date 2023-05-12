AK Parti'den, dengeleri değiştirecek adım! Seçime saatler kala duyurdu

AK Parti teşkilatının, sandık müşahitleri üzerine 1.5 yıldır yoğun bir çalışma yaptığını, eğitimleri aksatmadığını aktaran Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, geçmiş seçimlerde görülmemiş bir “sandık disiplini” sağlanacağının altını çizdi.

Çelik, yazısında şunları kaydetti:

"Batman’daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son şehir mitinglerini yaptı dün. Önce Batman’a sonra da Mardin’e geçti. Erdoğan, bir seçim öncesi geleneği olarak; bugün (perşembe) Ankara’nın, cuma ve cumartesi ise İstanbul’un ilçelerinde hızlı mitingler yapacak. Kurmayları, Cumhurbaşkanı’nın Ankara ve İstanbul’daki ilçe mitinglerine çok önem verdiğinin altını çiziyorlar.

Batman’a dönersek… Şehre sabah saatlerinde geldik. Miting hazırlıkları yapılırken caddeleri turladım. Tanıdıklarla selamlaştım, yorumlarını aldım. Şehirde “Erdoğan heyecanı” hissediliyordu. Parklar, kafeteryalar ve miting alanına çıkan Diyarbakır Caddesi’ndeki kalabalık saat 12.00 gibi insan seline dönüştü. İlçelerden gelen otobüsler yanaştıkça yoğunluk arttı.

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Mitinge geçmeden, şehirdeki siyasi atmosferi aktarmak istiyorum. Batman, bu seçimlere kadar siyaset yapıcılar olarak üçe bölünmüştü; HDP, AK Parti ve HÜDA-Par’ın yarıştığı petrol kentinde şimdi dengeler değişmiş durumda. HÜDA-Par’ın Cumhur İttifakı’na katılmasıyla AK Parti, HDP karşısında gücünü dengelemese de oylarını milletvekili sayısını yükseltecek bir seviyeye çıkarmış.

Meclis'e beş milletvekili gönderen Batman’da 2018 seçimlerinde dağılım HDP 4, AK Parti 1 milletvekili şeklindeydi. HÜDA-Par’ın şehirdeki oy potansiyelinin ise 15 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Bu etki sandığa yansırsa AK Parti listesinden ve 2. sıradan aday gösterilen HÜDA-Par’lı Serkan Ramanlı’nın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Konuştuğum hem AK Partili hem de HÜDA-Par’lılar AK Parti’nin 2 milletvekili çıkaracağı görüşünde hemfikirler.

HÜDA-Par’ın ittifaka katılması şehre hava katmış. Serkan Ramanlı’nın seçim irtibat bürosu önünde mitingi bekleyen ve ellerinde Türk bayrağı olan gençlerle konuştuk. Heyecanlıydılar. Özgüvenleri çok yüksek ve hem Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğinden hem de ikinci sıra adaylarının kazanacağından eminlerdi.

Erdoğan’ın Batman’daki oylarının dikkat çekecek oranda yükselmesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı, 2018 seçimlerinde Batman’da yüzde 31,4 oranında oy almıştı. Türkiye genelindeki rakibi Muharrem İnce’ydi. Doğu ve Güneydoğu illerindeki rakibi ise Selahattin Demirtaş’tı ve Demirtaş Batman’da yüzde 62,4 oy aldı. Görüştüğüm isimler, her ne kadar HDP desteklese de Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı oyu alamayacağını düşünüyor. Erdoğan’ın oylarındaki artış beklentisi sadece rakibinin Kılıçdaroğlu olmasına bağlanmıyor. HÜDA-Par faktörü de olacaktır. Ancak en kritik ve sandığa etki edecek çalışmayı AK Parti teşkilatı yürütüyor. Miting alanına geçmeden önce konuştuğum AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, sandık müşahitleri üzerine bir buçuk yıldır yoğun bir çalışma yaptıklarını, eğitimleri aksatmadıklarını söyledi. Gür, Batman’da geçmiş seçimlerde görülmemiş bir “sandık disiplini” sağlanacağının da altını çizdi. HDP’nin; sandık kurulları, müşahitler ve seçmenler üzerindeki baskısını ortadan kaldıracak önlemler alınmış. AK Parti’nin müşahitleri arasında çok sayıda HÜDA-Par’lı da var. Bu yeni durumun, HDP’nin eski rahatlığını sona erdireceği düşünülüyor. Mesela HDP'nin blok halinde oy kullanma, başkalarının yerine oy atma, pusulalara mürekkepli parmak basarak geçerli oyları iptal etme gibi hilelere 14 Mayıs'ta başvuramayacağı söyleniyor. Batman'daki sandık disiplinin HDP'nin kalesi olan diğer şehirlerde de sağlanacağını öğrendim. Cumhur İttifakı teşkilatları "sandığa sahip çıkarsa", seçmen iradesi sonuçlara doğru ve adil olarak yansır ve oy oranlarına da etki eder.

Mitinge gelecek olursak… Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin siyasi miting geçmişiyle kıyaslandığında tarihi bir kalabalığa konuştu. AK Parti teşkilatı önceki seçimlerdeki mitingde 30 bin olan katılımı 40 bine çıkarmayı hedefliyormuş. Ancak dün hedefin çok üzerine çıkıldı ve Erdoğan Batman’da 55 binden fazla kişiye konuştu. Mitinge biraz geç başlasa bu sayı 60 bini de geçerdi. Çünkü Erdoğan konuşurken de akın akın insanlar geliyordu.

Batman halkına ilk konuşmayı HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gerçekleştirdi. Yapıcıoğlu konuşmasının büyük bir bölümünü Kürtçe yaptı ve hitabı Batmanlılar tarafından sık sık alkışlandı.

Alanda Türk bayrakları yoğunluktaydı. AK Parti ve HÜDA-PAR bayraklarının yanı sıra kurt işareti yapan Ülkücüler de vardı. Bir tarafta da AK Parti’nin sloganlarının Kürtçe pankartları meydanlara asılmıştı. Böyle bir Türkiye harmonisini da ancak Erdoğan sağlayabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geldiğinde ise yer yerinden oynadı adeta. Erdoğan, kalabalıkları ve medyanlardaki coşkuyu görünce, daha bir enerjik oluyor. Moralli hali sözlerine ve hitabına yansıyor. Batman’da da enerjisi yüksek bir konuşma yaptı. Terörle mücadele ve PKK’ya karşı çok net mesajlar vererek, “Bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır” dedi. Selahattin Demirtaş’ı çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Erdoğan, Batı illerinde ne söylüyorsa Doğu’da da aynı konulara değiniyor. 7’li masa üyeleri ise şehre göre şerbet vererek tüm tuşlara basıyor. Erdoğan, Batman ve sonrasındaki Mardin konuşmalarında, muhalefetin bu ikiyüzlü siyasetini de deşifre etmiş oldu. Bundan sonra söz artık halkta. Meydanlar söyleyeceğini söyledi. Batman ve Mardin’deki kalabalık son büyük mesajlardı. Sandık disiplini gerçekten de sağlanırsa bölgede ve Türkiye’de dengelerin değişeceğini söylemek mümkün."