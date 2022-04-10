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Siyaset AK Parti'den çok sert tepki: CHP'nin vagonu oldular
Siyaset

AK Parti'den çok sert tepki: CHP'nin vagonu oldular

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bakanlık, genel başkanlık, başbakanlık yapmış isimler var ve bu isimler hırsları akıllarının önüne geçmiş insanlar. Şuanda görünen tabloda CHP'nin vagonu olmayı tercih etmiş vaziyetteler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 15:52:00 - 2022-04-10 15:52:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6'lı ittifakın içerisinde yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok sert tepki gösterdi.

Dağ, "Bakanlık, genel başkanlık, başbakanlık yapmış isimler var ve bu isimler hırsları akıllarının önüne geçmiş insanlar. Şuanda görünen tabloda CHP'nin vagonu olmayı tercih etmiş vaziyetteler. Biz Allah bize ömür verdiği sürece Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını terk etmeyiz. Bizim bu konudaki bakışımız buna dönüktür" dedi.

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