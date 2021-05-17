  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
İran'da son korona bilançosu açıklandı
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Siyaset AK Parti'den çok sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek!
Siyaset

AK Parti'den çok sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek!

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof Dr. Yasin Aktay, “İsrail yıllardır Filistinlilere yaptığı zulmün ve soykırımın bedelini tazminat olarak ödeyecek” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:18:00 - 2021-05-17 12:23:08
AK Parti'den çok sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek!

Prof. Dr. Mevlüt Özben’in hazırlayıp sunduğu, Kardelen Tv’de yayınlanan Arka Plan programına skype bağlantısı ile katılan Prof. Dr. Yasin Aktay İsrail’in Gazze Saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“İsrail neden Kudüs’e saldırıyor” sorusuna “İsrail’in tabiatında siyonizm ve zulüm var” diyerek cevap veren Aktay sözlerini şöyle sürdürdü: Hedeflerinde Kudüs’ü tamamen ele geçirmek var ve Mescid-i Aksay’ı yıkarak buraya “Süleyman Tapınağı’nı” inşa etmeyi amaçlıyorlar. İsrail, mabet dikeyim derken insanların içindeki mabetleri yıkıyor. Kudüs’ün işgali aslında bütün dünyanın işgali anlamına gelir. Aslında bunlar (Siyonistler) kendi inançlarına da sırt çevirmiş durumdalar. On Emir ne demişse tersini yapıyorlar. Nasıl mı? On Emir; öldürmeyeceksin diyor bunlar insan öldürüyorlar; faiz almayacaksın diyor bunlar finans kapitalizmini yönetiyor, çalmayacaksın diyor bunlar örneğin Cerrah mahallesinde insanların mülklerini mallarını çalıyorlar, yalan söylemeyeceksin diyor bunlar medya gücünü kullanarak sürekli propaganda yapıyorlar-yalan söylüyorlar, zina yapmayacaksın diyor bunlar dünyada pornagrafi sektörünün büyük bir bölümünü yönetiyorlar. Düşünün, Hz.Süleyman’ın Hz. Davut’un dinini, bu hak dini ne hale getirdiler. Bunlar Yahudi olmayanı önemsemezler, dünyaya acı ve felaket getirirler sadece. Eski Yahudileri ayrı tutuyorum; bunu Siyonistler yaptılar.

II. Dünya Savaşında soykırıma maruz kalan Yahudiler bugün Filistinlilere soykırım yapıyor. Üstelik Kudüs’ü işgal etmek için devreye soktukları uluslararası siyaset neredeyse ipotek altına alınmış durumda. Adeta, deyim yerindeyse, Almanya’yı, ABD’yi, Arap ülkelerinin bir kısmını rehin almış durumdalar. Bundan sonra aslında bizim yazacağımız tarih, Müslümanlar uyandığı takdirde, Müslümanlar birleşip güçlerini daha etkili kullanmaya başladıklarında gündeme gelecek olan şey İsraillilerin Filistinlilere ödemek zorunda kalacakları tazminattır ve bu tazminat Almanların İsrail’e ödediği tazminattan daha aşağı olmayacaktır. Çünkü işleyen zulüm o noktaya varmış durumda ve ne yazık ki İsrail bunları yaparken ABD’den cesaret buluyor. Üstelik Arap ülkeleri de olup-bitenler karşısında sessiz kalmakta anlaşmış gibi ve İsrail bundan da cesaret alıyor. Ama ne olursa olsun bu zulüm karşısında Türkiye susmayacak, susmuyor da Türkiye, Filistinlilerle birlikte bu davayı öksüz bırakmama azminde olmaya devam edecektir.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali özel

Korktunuz degil mi.. senin anneni babani kardeşini öldürsünler sonra sana para verelim.. Uyanış başladı once münafıkların kellesi gidecek
  • Yanıtla

Tacettin Güneş

Kürecik'deki radarı kapatın.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye bakanlık açıklaması: Neden verilmesin
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye bakanlık açıklaması: Neden verilmesin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak içinde olan CHP'nin milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları durumunda HDP'li isimle..
1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı
Gündem

1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı

İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap yakalandı.
Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek
Spor

Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek

Amerikalı Christopher Lovejoy ve WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın karşı karşıya geldiği maçta Charr, rakibini yenilgisiz nakavt e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay