AK Parti'den çok sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek!

Prof. Dr. Mevlüt Özben’in hazırlayıp sunduğu, Kardelen Tv’de yayınlanan Arka Plan programına skype bağlantısı ile katılan Prof. Dr. Yasin Aktay İsrail’in Gazze Saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“İsrail neden Kudüs’e saldırıyor” sorusuna “İsrail’in tabiatında siyonizm ve zulüm var” diyerek cevap veren Aktay sözlerini şöyle sürdürdü: Hedeflerinde Kudüs’ü tamamen ele geçirmek var ve Mescid-i Aksay’ı yıkarak buraya “Süleyman Tapınağı’nı” inşa etmeyi amaçlıyorlar. İsrail, mabet dikeyim derken insanların içindeki mabetleri yıkıyor. Kudüs’ün işgali aslında bütün dünyanın işgali anlamına gelir. Aslında bunlar (Siyonistler) kendi inançlarına da sırt çevirmiş durumdalar. On Emir ne demişse tersini yapıyorlar. Nasıl mı? On Emir; öldürmeyeceksin diyor bunlar insan öldürüyorlar; faiz almayacaksın diyor bunlar finans kapitalizmini yönetiyor, çalmayacaksın diyor bunlar örneğin Cerrah mahallesinde insanların mülklerini mallarını çalıyorlar, yalan söylemeyeceksin diyor bunlar medya gücünü kullanarak sürekli propaganda yapıyorlar-yalan söylüyorlar, zina yapmayacaksın diyor bunlar dünyada pornagrafi sektörünün büyük bir bölümünü yönetiyorlar. Düşünün, Hz.Süleyman’ın Hz. Davut’un dinini, bu hak dini ne hale getirdiler. Bunlar Yahudi olmayanı önemsemezler, dünyaya acı ve felaket getirirler sadece. Eski Yahudileri ayrı tutuyorum; bunu Siyonistler yaptılar.

II. Dünya Savaşında soykırıma maruz kalan Yahudiler bugün Filistinlilere soykırım yapıyor. Üstelik Kudüs’ü işgal etmek için devreye soktukları uluslararası siyaset neredeyse ipotek altına alınmış durumda. Adeta, deyim yerindeyse, Almanya’yı, ABD’yi, Arap ülkelerinin bir kısmını rehin almış durumdalar. Bundan sonra aslında bizim yazacağımız tarih, Müslümanlar uyandığı takdirde, Müslümanlar birleşip güçlerini daha etkili kullanmaya başladıklarında gündeme gelecek olan şey İsraillilerin Filistinlilere ödemek zorunda kalacakları tazminattır ve bu tazminat Almanların İsrail’e ödediği tazminattan daha aşağı olmayacaktır. Çünkü işleyen zulüm o noktaya varmış durumda ve ne yazık ki İsrail bunları yaparken ABD’den cesaret buluyor. Üstelik Arap ülkeleri de olup-bitenler karşısında sessiz kalmakta anlaşmış gibi ve İsrail bundan da cesaret alıyor. Ama ne olursa olsun bu zulüm karşısında Türkiye susmayacak, susmuyor da Türkiye, Filistinlilerle birlikte bu davayı öksüz bırakmama azminde olmaya devam edecektir.”