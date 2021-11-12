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Siyaset AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Bunu susarak geçiştiremezsiniz
Siyaset

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Bunu susarak geçiştiremezsiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden Cumhuriyet Halk Partisine tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması susarak geçiştirilecek bir konu değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:37:00 -
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Bunu susarak geçiştiremezsiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için tezkere konusunda 'umut verici' açıklamalarını değerlendirdi.

Tezkereyi tekrar hatırlamakta ve değerlendirmekte fayda olduğunu söyleyen Dağ, "Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ı PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için her sene tezkere konusu gündeme gelir. Bundan önceki tezkerelerde Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye 'evet' oyu vermiş ve tezkereye destek vermişti. İlk defa bu tezkere öncesinde (HDP) çağrısıyla 'hayır' oyu vereceğini ifade etti. Gerekçelerini hiç konuşmaya bile gerek yok" dedi.

CHP'nin HDP'nin güdümüne girdiğini söyleyen Dağ, "Terör örgütü üyesi, üst düzey yöneticisi olan Mustafa Karasu açıklama yaptı. CHP'den bir cevap, açıklama, buna ilişkin bir düşünce ortaya çıkartılmadı. Yine PYD'nin sözde üst düzey yöneticisi olan ve kırmızı listede aranan terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden CHP'nin tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması yabana atılacak, kenara koyulacak, susarak geçiştirilecek bir konu değil" açıklamasında bulundu.

Dağ, CHP tabanını iyi bildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"CHP tabanı bu duruş noktasında CHP yönetimini net bir şekilde uyarması ve onların terörle mücadeleyle ilgili bu meselede Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri doğrultusunda davranması hususunda bir çağrıda bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin geleceği açısından önemli olacaktır. Burada CHP, net bir şekilde kendi tabanına ihanet etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihine ihanet etmektedir. Burada terörle mücadele söz konusu olduğunda bu konuda özellikle tüm siyasi partilerin ortak hedefi olan bir konu. Bugüne kadar böyle oldu."

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