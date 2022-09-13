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Gündem AK Parti'den CHP'ye olay gönderme: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın
Gündem

AK Parti'den CHP'ye olay gönderme: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın

Sultan Vahdettin'e hakaret sonrası AK Parti'den CHP'ye İmamoğlu göndermesi: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 02:06:00 -

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettin'i hedef alan sözlerine bir destek de İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. Balyalı'nın desteğine yönelik konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı. Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" dedi...

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