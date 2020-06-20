AK Parti'den CHP'ye 'Libya' cevabı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." şeklinde ilginç ifadeler kullanarak vizyonsuzluğunu gösterdi.

AK Parti'den Öztrak'a tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

CHP sözcüsü yine zihniyetlerinin tarih ve siyaset dışı bir yerde durduğunu gösteren bir açıklama yapmış.

"CHP sözcüsü, Libya’ya giden Türk heyeti hakkında 'Libya’ya Hazine ve Maliye Bakanı’nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz' demiş.

"Meseleye Ankara'nın gözüyle bakan herkes anlar"

Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesini, heyette Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın da olmasını, meseleye 'Ankara’nın gözüyle' bakan herkes anlar. 'Başka başkentlerin gözlüğüyle' bakanlar ise anlamazlar.

Başka başkentlerin gözlüğüyle bakıyorlar. O yüzden CHP yetkilisi çıkıp 'Hafter makul ve seküler birisi, Serrac ise cihatçı' diyor. Meşru hükümetin başı ve Türkiye’nin dostu Serrac’ı düşman, darbeci Hafter’i dost ilan ediyorlar. Bu argümanın hangi başkentin tezi olduğu çok açık.

"CHP, Bolton'ın yazdıklarını hükümetimize soru olarak yöneltiyor"

CHP sözcüsü, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un sözlerini esas alarak hükümetimize sorular soruyor. CHP, Bolton’ın, kendisini görevden alan Trump’tan intikam almak için yazdıklarını, hükümetimize soru olarak yöneltiyor.

CHP yöneticilerinin sürekli başka başkentlerin tezlerine yaslanarak kendi hükümetlerine karşı tutum almaları bir parti politikası haline geldi. Ekonomi ve dış politika konusunda kendilerine has bir soruları yok, başka gözlüklerle sorulmuş soruları 'tercüme' etmekle meşguller.

Libya’ya giden Türk heyetinin kapsamı meseleye Ankara’nın gözüyle bakanlar ve Libyalı kardeşlerimiz için son derece anlamlı. Hafter’e destek veren başkentler ve CHP yöneticileri için ise anlaşılması güç bir durum. Mesele budur.

"Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP'yi rahatsız etmiştir"

Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesi, sömürgecilere karşı Libyalı kardeşlerimizden yana kardeşçe bir tutumdur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın o heyette olması Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP’yi rahatsız etmiştir.

Ekonomi ve dış politika başta olmak üzere tüm alanlarda meselelere 'Ankara’nın gözüyle' bakan siyasetlerimizi pekiştireceğiz. 'Başka başkentlerin gözüyle bakarak' ülkemize istikamet çizmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."