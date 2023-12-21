AK Parti'den CHP'ye Hamas tepkisi: Demirtaş'a selam vererek...
Katil İsrail'in katliam yaptığı Gazze'yi işgale karşı savunan Hamas'ı terörist ilan eden CHP'ye AK Parti'den sert tepki.
Katil İsrail'in katliam yaptığı Gazze'yi işgale karşı savunan Hamas'ı terörist ilan eden CHP'ye AK Parti'den sert tepki
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım 73 gündür sürüyor. Uluslararası toplumda nefret toplayan taraf İsrail olurken Filistinlilerin oluşturduğu İslami Direniş gruplarının mücadelesi büyük takdir topluyor.
Bununla birlikte CHP'nin İsrail ve Batı'lı devletlerle benzer propaganda dilini kullanarak topraklarını koruyan ve uluslararası insancıl hukukun dışına çıkmayan mücahitler oluşumu Hamas'ı yıpratmaya çalışması Türkiye kamuoyunu şaşkına çevirmişti.
Hamas ile ilgili ana muhalefet partisinin "yalan rüzgarı" estirdiğini vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, TBMM kürsüsünden Genel Kurul'a hitap etti.
Konuşmasında "Heraklitos bugünkü CHP'yi görse, 'değişmeyen tek şey değişimdir' sözünden pişmanlık duyardı" diyen Özboyacı, "Demirtaş'a selam vererek, Hamas'a 'terör örgütü' diyerek mi değişime devam edeceksiniz" diyerek muhalefet sıralarına sorular yöneltti.
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Sözü kesilmek istenen Özboyacı açıklamalarının devamında, "Hamas bir terör örgütü olsaydı bilin ki en önce CHP’nin eş genel başkanı Hamas'a selam dururdu." ifadelerini kullandı.
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