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Siyaset AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı
Siyaset

AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 01:23:00 -
AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı

Türkiye'de günlerdir tartışılan erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik noktayı koydu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon yayınında CHP’ye erken seçim yanıtı verdi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'yi merkeze çekmeye çalıştı”
“CHP'den gelen açıklamalar normal genel gündemle bağlantılı olarak gündeme gelmiyor. CHP'nin kendi içindeki tartışmalarla ilgili gündeme geliyor. Sayın Özgür Özel, genel başkan oldu. Seçimden çıktıktan sonra CHP'yi biraz merkeze çekmeye çalıştı. Avrupa'daki sosyal demokratlar gibi birtakım cümleler duyulmaya başladı. Daha seçimden çıkılmış, seçmenin iradesini enfekte etmek, hedef almak üzere tartışmalar yapılırken Sayın Özel, 'Ben herhangi bir şekilde erken seçimden yana olmam, vatandaşa hizmetleri götürdükten sonra' dedi. Bizim partimize geldi, sayın Cumhurbaşkanımız onları ziyaret etti. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızı hedef aldı. Merkeze doğru yaptığı hamle CHP içindeki güç odaklarını rahatsız edince tekrar denge politikasına dönünce topluma merkezi mesaj verme siyasetinden uzaklaşmış oldu."

"Erken seçim tartışması yoktur”
“6'lı Masa'da garip trafik vardı. Şimdi bu trafik CHP'nin içinde var. 'O üçü bir ara geldi, ikisi bir araya geldi, bu mesaj mıydı' diye. Şöyle bir tartışma olmuştu. Antidemokratik literatür kullanılmıştı. Asıl durum, biz buna karşı çıkmıştık. Aynı durumu CHP'nin içine taşıdılar. CHP genel merkezinde bir irade var bir de belediyeler üzerinden yürütülen irade var. Meseleyi konsolide etmek için erken seçim tartışması gündeme getiriliyor. Siyaset hangi duraklarda durduğunuz değil hangi yolu yürüdüğünüz meselesidir. Seçimi niye yapıyoruz? Vatandaş diyor ki 'merkezi iktidarda şu kadar süre veriyorum, şu işleri yapın diyor'. Şu anda bir erken seçim tartışması yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi nasıl berhava olmuşsa, şimdi normalleşmeyi de berhava ediyorlar.”

 

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