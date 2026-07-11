Bu sıcaklarda ne kadar su içmelisiniz? Böbreklerden 1500 mililitre, deriden ise?

Yaz aylarında terleme sonucu artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, yaşamın her döneminde su tüketiminin vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında kritik rol oynadığını, ancak yazın aşırı sıcaklarda bunun daha da önemli hale geldiğini söyledi. Dyt. Kara, "Vücutta oluşan toksinlerin atılması, metabolizma dengesinin korunması ve pek çok biyokimyasal reaksiyonun sağlıklı şekilde devam etmesi için su vazgeçilmez. Gün içerisinde böbreklerden yaklaşık 1500 mililitre, deriden 500 mililitre, bağırsaklardan 300 mililitre ve solunum yoluyla 300 mililitre olmak üzere ortalama 2.5 litre su kaybı yaşanır. Bu kaybın mutlaka yerine konması gerekir" diye konuştu.