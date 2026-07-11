Kanser hastalığıyla savaşırken arı zehrindeki o şeyi keşfetti: Şimdi taleplere yetişemiyor

Yenişafak'a göre; Hastalığının genetik bir hastalık olduğuna da dikkat çeken Kocabaş, “Ailemizde genetik olarak kalp ve kanser rahatsızlıkları var. Göğsümde bulunan kitle benim için hem psikolojik hem de bedenen ciddi bir rahatsızlıktı. Arı zehrindeki şifaya inanarak bu yola girdim. Yaptığım araştırmalarda bazı bilimsel çalışmalara rastladım. Bu çalışmalarda arı iğnesindeki zehrin göğüs kanserinin tedavi sürecine katkı sağlayabileceğini öğrenince, 'Ben bu işi kesinlikle yapmalıyım' dedim ve arıcılığa başladım. İlk olarak arı ve arı ürünlerinin faydalarını araştırdım. Bu araştırmalar sırasında arı iğnesindeki şifayı öğrendim. İncesu Aksu Bağları'nda ilk etapta 60 kovanla üretime başladık. Polen, perga, arı sütü ve propolis ürettik. Ürettiğimiz ürünlere o kadar yoğun talep oldu ki siparişlere yetişemedik. Hatta evimize kendimize bile ayıramadık. Beklediğimizin çok üzerinde ilgi gördü. Bulunduğumuz bölgenin iklimi gerçekten çok verimli” ifadelerini kullandı.