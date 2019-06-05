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AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

AK Parti heyeti Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ne giderek ziyarette bulundu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:28
AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

Ramazan bayramı nedeniyle yapılan siyasi partiler arası bayramlaşmada CHP Genel Merkezi’ni ilk olarak AK Parti heyeti ziyaret etti. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in aralarında bulduğu AK Parti heyetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz ağırladı.

İkili arasındaki sohbette, üsluba dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilirken, bayramın ardından yapılacak seçimlere ilişkin de temenniler dile getirildi.

‘Rekabet bayram havası içerisinde olsa'

AK Parti’nin genç bir heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Yegin, “Siyasal rekabet ticari rekabet hayatın her zaman içerisinde. Her birimiz bütün rakiplerimiz de sporda siyasette herkes bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Fakat bu rekabet dönemsel olarak dile üsluba farklı yansıyabiliyor. Ne güzel ki siyasi partiler arasında bu ziyaret geleneği sürüyor. Bu geleneği oluşturanlara teşekkür etmek gerekiyor” diye konuştu.

Bunun üzerine Çeviköz ise, “Keşke bu rekabet bir bayram havası içerisinde olsa. Ama bayramlarda bütün rekabeti bir yana bırakıp örf ve adetlerimize uygun birlikte olmak topluma en güzel mesaj bence… Siyasi rekabetin artacağı dönemler de gelecek ve bayramdan sonra yeniden rekabet içine gireceğiz. Gönül ister ki gönüller kırılmasın ve yurttaşları üzen bir rekabet olmasın. ‘İyi oynayan kazansın’ derler ya bu süreç güzel tamamlansın” dedi.

İkili arasındaki sohbet bayram mesajlarıyla son buldu. AK Parti Milletvekili Yegin, “Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Önlem alınsa da trafik kazaları yaşanabiliyor, umarım yaşanmaz. Binali Yıldırım’ın dediği gibi, ‘Yolların kralı olmaz kuralı olur” derken CHP’li Çeviköz de ziyaretleri için teşekkür ederek vatandaşların bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:28
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz
  2. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin

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