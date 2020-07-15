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Siyaset

AK Parti'den CHP'li Zeydan Karalar’a sert tepki: Mağduriyet ve dram temalı bir tiyatroyu gündemde tutuyor

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam koltuğu ve masaların haczedilmesine ilişkin olarak, “Mağduriyet ve dram temalı bir tiyatrodur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:44:00 -
AK Parti'den CHP'li Zeydan Karalar’a sert tepki: Mağduriyet ve dram temalı bir tiyatroyu gündemde tutuyor

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, altyapı şirketine olan borcun ödenmemesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Milletvekili Erdinç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Adana Büyükşehir Belediyesi'ne alacaklardan dolayı haciz yaptıran avukatın Büyükşehir Belediye Başkanı ile yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Yüklü alacak için nedense makam odasındaki sandalye ve masalar tercih ediliyor. İlginç. Mağduriyet ve dram temalı bir tiyatroyu günlerdir ülke gündeminde tutmaya çalışıyorlar. Yakın çevrenizden oyuncu kullanmasaydınız daha inandırıcı olabilirdiniz. Senaryo yazıp edebiyat parçalayarak mağduriyet oluşturmak için harcadığınız mesai ve çabayı Adana için üretmek adına harcasanız, belki bir gün başarılarınızla gündeme gelebilirsiniz.”

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