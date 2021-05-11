  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Kalın'dan ortak mücadele çağrısı
Sanayi üretimi verisi açıklandı
Adana Demirspor’dan Süper Lig açıklaması
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Gündem AK Parti'den CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki
Gündem

AK Parti'den CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İsrail Büyükelçiliğinden alınan yardımla dağıtılan 500 kişilik iftar paketleri nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:15:00 -
AK Parti'den CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İsrail Büyükelçiliği'nden aldığı yardımla 500 kişilik iftar paketi dağıtması gündeme damgasını vurdu.

Konuya ilişkin Büyükelçiliğe verilen "Teşekkür Belgesi" sosyal medyada yayıldı.

Duruma tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sayın Mansur Yavaş, 500 iftar paketi için İsrail Büyükelçiliğinden aldığınız o paraların üzerinde Filistinli mazlumların kanı ve gözyaşı var. Siz o parayı iade edin, biz Esenler olarak Ankara'ya 500 değil, 5.000 iftar paketi yollamaya hazırız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu vicdansizlik ve onursuzlugun sorumlularina yaziklar.olsun

.... .
  • Yanıtla

erhak

Bence vatandaş da bilmeden yemiştir.Yani bunları size israil gönderdi dese çoğu reddederdi.Bu biraz bilmeden chp li siyasetçinin elinden abdest alıp gerçeği öğrenince, eyvah gitti abdest demesi gibi bir şey.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AB'den kritik Türkiye açıklaması
Dünya

AB'den kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Johansson söz konusu açıklamasında "AB, Türkiye'nin ev s..
Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...
Siyaset

Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’a AK Parti'deki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. ..
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi

İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları iki saat süre ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay