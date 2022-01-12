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Siyaset AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "Semra Güzel" tepkisi: HDP hesap soracak bilinciyle hareket ediyorlar
Siyaset

AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "Semra Güzel" tepkisi: HDP hesap soracak bilinciyle hareket ediyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e "çıt" çıkarmayan CHP ve İYİ Parti'ye çok sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her fırsatta "milliyetçiyiz" diyerek mangalda kül bırakmadığını söyleyen Özkan, "Oturduğunuz koltuklarda, HDP'nin sizden hesap soracağı bilinciyle hareket ediyorsunuz ve o korku nedeniyle bugün terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı tek bir kelime dahi etmiyorsunuz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:28:00 -
AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "Semra Güzel" tepkisi: HDP hesap soracak bilinciyle hareket ediyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP ve İYİ Parti Genel başkanlarının her hafta grup toplantılarında esip gürlerken, bu haftaki grup toplantılarında, terör örgütü mensubuyla, dağda, terörist paçavralarıyla fotoğraf çektiren sözde milletvekili hakkında küçücük bir söz dahi söylenmediğini belirtti.

"Elbette şaşırmadık"

"Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık" diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Her hafta çıkıp grup toplantılarınızda, ülkemiz ve milletimiz için büyük hayallerini tek tek hayata geçiren, milletimizin büyük bir teveccühüne ve sevgisine muhatap olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aklınıza gelen bütün çirkeflikleri yapacaksınız, milletimizi memnun eden bütün icraatlarını ayağınızla ezeceksiniz, aşağılayacaksınız, ancak terör örgütü mensubuyla da terörist paçavralarıyla fotoğraf çektiren sözde milletvekili hakkında küçücük bir söz dahi söylemeyeceksiniz. Bu, milletimizde büyük bir acı, elem ve ıstıraba neden oldu."

"Milliyetçiyiz diyerek mangalda kül bırakmayan Akşener tek söz edemedi"

Cahit Özkan, "Terör örgütünün bütün çirkefliklerine, saldırılarına karşılık kulağınızın üstüne yatarken acaba Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a niçin bu kadar husumet besliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin terörist sözcüsü Semra Güzel'in, teröristlerle, terör paçavraları ile çektirdiği fotoğraf hakkında diyecek tek bir sözümüz dahi yok mu? Sayın Akşener, 'milliyetçiyiz' diye mangalda kül bırakmıyorsunuz, eli kanlı terör örgütü ve onun mensuplarıyla omuz omuza fotoğraf çektiren terörist sevgilisi sözde milletvekili hakkında söyleyecek bir tek sözünüz yok mu? Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiğini iddia edip, millet vicdanında büyük muhabbete mazhar olmuş Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü hakareti ederken, HDP'den gelen tehditlere tek bir cevabımız oldu mu? Zinhar olmaz.

Ortağınız tezkereye 'hayır' derken, siz müttefiki olarak çıkıp tek bir kelime söylediniz mi? Hayır. Nerede sizin milliyetçiliğimiz? Hani sizin vatanseverliğiniz nerede? Sizin vatan, millet, bayrak ve devlet aşkınızın her birisi yalandan ve dolandan ibaretmiş. Oturduğunuz koltuklarda, HDP'nin sizden hesap soracağı bilinciyle hareket ediyorsunuz ve o korku nedeniyle bugün terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı tek bir kelime dahi etmiyorsunuz. Özgür Özel'in değerlerimize, inancımıza, camilerimize, ezanımıza karşı çirkin ve pervasız tutumu hakkında tek bir kelime ettiniz mi?"

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