Ak Parti'den Cemil Tugay'ın istifasına ilk yorum

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası ile ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden istifası, İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküş itirafıdır.

Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir, asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir’e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir’de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var.

Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız… Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz" dedi.