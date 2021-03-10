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Siyaset AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu...
Siyaset

AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu...

AK Parti, vatandaşların sosyal medyada siyasette yaşanan tartışmaları ve siyaseti ne kadar takip ettiğini ölçen anket MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Ankete göre vatandaşların yüzde 58.8’i siyasileri takip etmiyor, yüzde 25.8’i sadece kendisi ile aynı görüşte olan siyasileri izliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:26:00 -
AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu...

AK Parti, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1512 vatandaşın katıldığı bir sosyal medya anketi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ankete göre, vatandaşların büyük çoğunluğu Instagram ve Facebook kullanmayı tercih ediyor.

Ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren, yüzde 6’sı sıklıkla, yüzde 68.9’u ise hiçbir zaman katılmadığını söyledi. “Sosyal medya siyasetçileri daha iyi tanımamı sağlar” sorusuna ankete katılanların yüzde 36.6 “katılmıyorum”, yüzde 32.4 “katılıyorum” ve yüzde 14.9 “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” yanıtını verdi.

‘Tartışmalar ikna edici değil’

Ankete katılanların 45.1’i siyasi tartışmaları hiçbir zaman takip etmediğini, yüzde 35.2’si nadiren, yüzde 19.7’si ise sıklıkta takip ettiğini belirtti. Ankate katılanların yüzde 44’ü ise “Sosyal medya tartışmaları, ‘yüz yüze yapılan tartışmalardan daha ikna edicidir yorumuna katılıyor musunuz?” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi.

% 79 ‘fake hesap yasaklansın’ dedi

Ankete katılanların yüzde 80’i “Sosyal medyada takip ettiğim fake hesapların siyasi paylaşımlarına güvenirim” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi. Ankette, bu hesapların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 79.6’sı “yasaklanmalı” dedi. “Sizce hangi siyasi parti sosyal medyada en güçlüdür” sorusuna, yüzde 38.4 AK Parti, yüzde 16.9 CHP, yüzde 2.1’i MHP, yüzde 1.7’si de İYİ Parti dedi.

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