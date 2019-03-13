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AK Parti'den bomba anket açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son zamanlarda tartışma konusu olan anketlere ve araştırma şirketlerine dair açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:36
AK Parti'den bomba anket açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anket şirketlerinin kullandığı yöntem ve metotların artık sahayı yansıtmadığını, yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini belirtti.

Ünal, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanatevi'nde, İsimsizler Topluluğu tarafından düzenlenen "Siyasal İletişim" konulu söyleşiye katılarak "Siyasal İletişim" konulu bir konuşma yaptı.

İnsanoğlunun var oluşundan bugüne yaşadığı kültürel değişimleri anlatan Ünal, bir Hristiyan'ın Hıristiyan gibi düşünmesinin doğal karşılanırken bir Müslüman'ın Müslüman gibi düşünmeye başladığında "hoca, vaiz, din adamı" gibi yaftalarla sıfatlandırıldığını ifade etti.

AK Parti'nin temel ilkesinin hiçbir manipülatif, tasarlanmış, kurgusal, gerçekliği olmayan paylaşımın yanında durmamak olduğunu vurgulayan Ünal, "Olmayan bir şeyden asla bahsetmeyiz. Var olan, gerçekliği olan, bizim tarafımızdan yaşanmış, kendi hayatımızda bir inanç biçimi haline dönüştürdüğümüz şeyleri paylaşırız." dedi.

"Yeni metod kullanmak gerek"

Son günlerde siyasi partilerin seçim anketlerine güvenmediklerini açıkladığını işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Neden. Çünkü değişim o kadar hızlandı ki sahayı anlamak için anket şirketlerinin kullandığı yöntem ve metotlar artık sahayı yansıtmıyor. Bu ne demek. Sahayı anlamak için yeni yöntem ve metot kullanmak gerek. 55 milyon sosyal medya kullanıcısının dijital platformlardaki eğilimleri ve davranışlarını gözlemleyebileceğimiz yeni araçlara ihtiyacımız var. Değişimi doğru okumaya başladığınızda siz doğal olarak yeni metot keşfetmeye başlarsınız. Geçmişte kullanılan yöntemler vardı, bugün kullandığımız yöntemler var ama yarın daha yeni yöntemlere ihtiyaç duyacağız."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:36
  1. Mahir Ünal
  2. seçim anketi
  3. anket

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  • UfkaUfka9 dk önce
    Anket sonuçları istediğiniz gibi değil anlaşılan

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