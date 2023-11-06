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Gündem AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."
Gündem

AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."

Yeniakit Publisher
2023-11-06 08:04:00 -
AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bütün sivil, resmi kurum ve kuruluşları, siyonist İsrail mallarını boykot etmeye çağırarak, "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devleti kurulana dek, tüm Filistinli kardeşlerimiz insanca yaşama koşullarına kavuşuncaya dek boykota devam." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de şahit olunan manzaraların, asrın en büyük vahşetini oluşturduğunu belirterek, siyonist İsrail'in çiğnemediği hiçbir hukuk, aşmadığı hiçbir sınır, yapmadığı hiçbir kötülüğün kalmadığını kaydetti.

Gazze'de her 7 dakikada bir çocuk, her 4 dakikada bir kadının şehit olduğunu vurgulayan Kabaktepe, okulların, ibadethanelerin ve hastanelerin bombalanmasının, zalimlik, terör ve alçaklıkla eş değer olduğunu belirtti.

Kabaktepe, sivil konvoyların hedef alınması, mülteci kamplarının tonlarca bombayla bombalanmasının en hafif tabirle vicdansızlık ve canilik olduğuna işaret ederek, "Kıymetli dostlar, ülke olarak Gazze'deki bu katliamların sona ermesi için her alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Devletimiz, bu katliamların bir an önce sona ermesi, Gazze'de insani yaşam koşullarının sağlanması ve bağımsız hür bir Filistin Devleti için yoğun diplomatik çabalar içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir senaryoya hazır olarak yürüttüğümüz bu kararlı mücadele muhakkak sonuç verecek, siyonist İsrail hak ettiği karşılığı her alanda, her kulvarda ve her durumda elbet bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, vaktin, Filistin için, siyonist İsrail'e karşı ekonomik sonuçlar doğuracak olan boykotlara milletçe destek verme vakti olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Siyonist İsrail'i destekleyen markalar başta olmak üzere, bütün İsrail mallarını ve İsrail ile bağlantılı tüm ürünleri hep birlikte boykot etmek, masumların, mazlumların ve Gazzeli kardeşlerimizin mücadelesine önemli katkı sunacaktır. Bu bağlamda bütün sivil, resmi kurum ve kuruluşları siyonist İsrail mallarını boykot etmeye, İsrail'e bir kuruş dahi olsa maddi girdi olacak hiçbir faaliyetin içerisine girmemeye davet ediyorum. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devleti kurulana dek, tüm Filistinli kardeşlerimiz insanca yaşama koşullarına kavuşuncaya dek boykota devam."
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AK Parti'li belediyelerden boykota destek

Bu arada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalan ya da destek veren bütün kuruluşların belediyelerine bağlı tesislerdeki tüm sözleşmelerinin iptal edildiğini bildirdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot ile ilgili gelen mesajlara istinaden tekrar vurgulamak istediğini belirterek, sosyal tesisleri açıldığından bu yana kapitalist hegemonyanın karşısında durup, yerel üretimi teşvik ettiklerini kaydetti.

Aydın, global zincirlerin ülkedeki hegemonyasını kırmak için kendi kahve zincirlerini dahi açtıklarını aktararak, "Tavrımız sadece bugün değil, başından beri nettir. Filistin davası bizim davamızdır. Son nefesimize kadar." ifadesine yer verdi.

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Yorumlar

Sözünden dönen istifa eder mi

1948 den beri her şey aynı. Ancak miting yapıp boykot yaparız. Kapatın İncirlik i Kürecik i.... 1 toplu iğne bile satmayın İsrail'e... Yer mi? Yemez.

Adem

Bu açıklamalar kabak tadı verdi. Açıklama başka icraat başka. Adamları yahudi destekçilerine ödül vermekten asla çekinmiyorlar. Bunların göreve getirdikleri bunları dikkate bile almıyor.İsrail niye dikkate alsın.
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