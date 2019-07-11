AK Parti'den 'Binali Yıldırım'a görev' açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının devam ettiği esnada basının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım ile ilgili iddialara cevap verdi.

“Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanımızın takdirinde"

Çelik, Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğine yönelik bazı haberlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, kimin hükümette nasıl bir görev alacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olacağını, bu konuda kendilerinin bir şey söylemelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Yıldırım’ın başbakanlık yaptığını, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kahramanca direnişi örgütleme konusunda bir başbakan olarak üzerine düşen gayreti gösterdiğini dile getiren Çelik, “Değerli bir şahsiyet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde netice ne olursa olsun, milletimizin ne kadar teveccühünü kazandığı, projeleriyle nasıl anıldığı da görüldü. Cumhurbaşkanımız, Bosna dönüşünde ‘tabii ki kendisinden istifade edeceğiz’ dedi. Bu istifadenin nasıl olacağı, mekanizmasının nasıl olacağı ve nasıl bir makam olacağı Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde olacak bir konudur” ifadelerini kullandı.