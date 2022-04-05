Ak Parti'den bildirici amirallere tepki!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan 104 amiralin hazırladığı Montrö bildirisinin 1’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan 104 amiralin hazırladığı Montrö bildirisinin 1’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. #TürkiyeGeçilmez başlığı ile paylaşım yapan Özkan, “Kuzey Suriye’de terör koridorunu bertaraf ederken, Mavi Vatan’ı inşa sürecimizde, Libya’da kutlu mücadele döneminde 104 kendini bilmez amiral, sözde bildiriyle seçilmişlere istikamet vermek istemesinin üzerinden 1 yıl geçti. Hukuk önünde takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.