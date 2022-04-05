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Siyaset Ak Parti'den bildirici amirallere tepki!
Siyaset

Ak Parti'den bildirici amirallere tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan 104 amiralin hazırladığı Montrö bildirisinin 1’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:33:00 -
Ak Parti'den bildirici amirallere tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan 104 amiralin hazırladığı Montrö bildirisinin 1’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. #TürkiyeGeçilmez başlığı ile paylaşım yapan Özkan, “Kuzey Suriye’de terör koridorunu bertaraf ederken, Mavi Vatan’ı inşa sürecimizde, Libya’da kutlu mücadele döneminde 104 kendini bilmez amiral, sözde bildiriyle seçilmişlere istikamet vermek istemesinin üzerinden 1 yıl geçti. Hukuk önünde takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

NE YAPTINIZ ADAMLAR HALA ORDUEVLERİNDE

İcraat nedir mahkemeye verdik. Varya bizim cenah neyle uğraşıyo gören varmı. Adamların kimliklerini bile almadılar. Aleni darbe bildirisi işte. Daha ötesi varmı.

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