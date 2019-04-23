0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var” dedi.

23 Nisan 2019 Salı 08:54
AK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var” dedi.


24 Nisan 1915’in sözde yıl dönümü öncesinde bir hazırlık yapan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı bir dosya hazırladı. Hazırlanan dosyayı gazetecilere tanıtan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bizim batı ile ilgili yaptığımız çalışma, Amerika’da dahil, kendi tarihleri hakkında yaşananları gün ışığına çıkartmak. Biraz da onlara ayna tutmak gerekir diye hazırladığımız bir çalışma” diye konuştu.



“Dünyada tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi”


24 Nisan’ın sözde yıl dönümünde batılı bazı ülkelerin Türkiye ile ilgili algı operasyonları yürüteceklerini kaydeden Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var. Olmayanları sözde gerçek gibi göstermeye çalışmaları, siyasetçilerin aşırı ırkçı söylemleri, Müslüman ve İslam düşmanlığı ile birlikte körükledikleri bir dilin eseri bunların hepsi” şeklinde konuştu.


Osmanlı’nın hiçbir zaman sömürgeci olmadığını, girdiği topraklarda insanların canlarını, mallarını, dinlerini ve ırklarını güvence altına aldığını söyleyen Usta, “Bu sayede imparatorluğunu 600 yıl boyunca sürdürmüş, dünyada tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi olan bir medeniyete sahibiz. Biz inancımız gereği ırkçılığı tamamen ayaklarımızın altına almış bir milletiz. Bugün de bunu yapıyoruz. Bize sığınan mültecilerin dinlerine, dillerine, ırklarına bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.


Sosyal ve görsel medya üzerinden algı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Usta, “Onların parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını kabul etmeleri ile dünyaya soykırım olduğunu kabul ettirmeleri mümkün değil. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu ülkelerden oluşan bir mahkeme. Verecekleri kararların ne derece sağlıklı ve hukuktan yana olacağı noktasında bir güvensizliğimiz var. Bu ülkelerin kendi hakimleri ile birlikte yapacağı çalışmalarla oradan nasıl bir karar çıkabilir, ben güvenmiyorum açıkçası” dedi.



“Dünyada en vahşice yaşanan ırkçı bir politikayı izliyoruz Amerika’da”


Amerika’da Meksikalılara uygulanan ayrımcılığa ilişkin sorulan bir soruya cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Meksikalılara uygulanan ayrımcı tavır, sanki 1900’lü yılların başına götürüyor bizi. İnsanları insan olarak görmüyorlar, duvar örüyorlar, silahlı kuvvet uyguluyor, açlıktan ölen, ailelerinden ayrılan çocukları görüyoruz. Şuan dünyada en vahşice yaşanan ırkçı bir politikayı izliyoruz Amerika’da. Kendilerini demokrasinin beşiği, insan haklarının savunucusu, özgürlüklerin yaşandığı bir ülke olarak göstermelerinin bir tiyatro olduğunu görüyoruz. Meksika sınırında yaşananlar gerçek, 2019’un dünyasında yaşanıyor. BM’nin aktif rol alması gerekiyor” diye konuştu.



“CHP’nin ben hiçbir zaman bir yanlışını kabul ettiğini görmedim”


Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik sözleri ve icraatlarını da eleştiren Leyla Şahin Usta, “Irklarına bakarak, ‘Suriyeliler’ diyerek yardımları kestiğini açıkladı. Beklenilen davranış bu değil. Herkesi insan olarak görmeliyiz. Politikada lider olarak görünen ve konuşan isimlerin çok acele ırkçılıktan, insan düşmanlığından, Müslüman düşmanlığından, bu söylemlerden bir ön önce vazgeçmesi gerekir” şeklinde konuştu.


CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir açıklamasını duymadığını belirten Usta, “Onlar yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünseler bir açıklama yaparlardı. CHP’nin ben hiçbir zaman bir yanlışını kabul ettiğini görmedim” ifadelerini kullandı.


“Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi”


AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı bir dosyada Amerika, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İspanya ve Rumların unutturulmaya çalışılan sömürge ve soykırım tarihleri anlatılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de 2 bin 298 sanayi işletmesine uyarı
    1. Balıkesir’de 2 bin 298 sanayi..
    2. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    3. BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu..
    4. EYT son dakika gelişmesi bugün
    5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk..
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve çocuklar..
    7. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin..
    8. Hiç kursa gitmeden usta müzisyenler..
    9. İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı..
    10. Siyez Buğdayı’nın serüveni belgesele..
    11. 4. Uluslararası Öğrenci Festivali..
    12. Sri Lanka'da ölü sayısı yükseldi!
    13. Isparta’da sahte içki üretimi yapılan..
    14. (Özel) Pazarda en az fiyatı artan..
    15. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    16. Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi
    17. (Özel) Cam kapıyı tuzla buz edip bir..
    18. BEÜ’ye anaokulu öğrencilerinden 23..
    19. Geleneksel Dede Korkut ‘Bilge Adam’ ve..
    20. Kaş’ta Ülkü Ocakları açılışı
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı