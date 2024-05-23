AK Parti'den başıboş köpek açıklaması: Meclis tatile girmeden yasalaşır
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokaklarda başıboş gezen köpeklerle alakalı bilgilendirmede bulundu. Yenişehirlioğlu, düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşabileceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpeklerle ilgili yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi.
"MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞIR"
"Büyük ihtimalle Meclis yaz tatiline girmeden yasalaşır" diyen Yenişehirlioğlu, "STK-üniversitelerle görüşeceğiz, muhalefetten destek isteyeceğiz, görüşmelere başladık. Çalışmaları yürütüp paydaşlardan aldığımız bilgileri raporlaştıracağım, Cumhurbaşkanı'na da sunacağım" ifadelerini kullandı.
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