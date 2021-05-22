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Siyaset AK Parti'den Babacan'a tokat gibi cevap! 3 maddede anlattı
Siyaset

AK Parti'den Babacan'a tokat gibi cevap! 3 maddede anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın canlı yayında yaptığı açıklamayı net bir dille yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:26:00 -
AK Parti'den Babacan'a tokat gibi cevap! 3 maddede anlattı

Deva Partisi lideri Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programına konuk olmuştu.

Buket Aydın, Babacan'a "Siz Abdullah Gül ile görüşmeler yaparken bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz. Bu gündeme geldi. Ve buradan yola çıkarak size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız?" sorusunu sordu.

Babacan, cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türkiye'nin propaganda aygıtıyla benim söylediklerimin üzerine odaklanması da bir başka dikkat edilmesi gereken bir husus öncelikle. Ve bunun da tabi bizzat Sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor olması da bir başka önemli konu. Önce diyorlar Erdoğan'ı destekledi, sonra gitti CHP'nin adayını destekledi diyorlar. Burada 3 tane yalan. Kronolojik yalan, CHP'nin adayı diyorlar yalan, gizli yaptı diyorlar yalan."

Babacan'ın açıklamalarına, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu Twitter hesabından cevap verdi.Akbaşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ali Babacan üçü de yalan.

1) Bildiğiniz üzere sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti ve Cumhur İttifakının adayı olduğu netti.

2) CHP’nin öncülüğünde Erdoğan karşıtlarının birleştirilmesi modeliydi.

3) THY hangi şehre gittiğinizi bilir. Hangi eve, ofise veya kime gittiğinizi bilmez!"

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Yorumlar

Şuayıp

Konuşmalarında özrü kabahatından büyük oldu.Hep ceketini alıp gidecek durumdaymiş Devlet adamlığı kolay değil,İçi kin ve nefret dolu,
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