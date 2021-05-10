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Siyaset AK Parti'den Babacan'a sert tepki: Riyakarlık, utanmazlık, sahtekarlık
Siyaset

AK Parti'den Babacan'a sert tepki: Riyakarlık, utanmazlık, sahtekarlık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etmesi tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:27:00 -
AK Parti'den Babacan'a sert tepki: Riyakarlık, utanmazlık, sahtekarlık

 yeniakit.com.tr  Ankara 

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şahin, "Babacan’ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir. Ali Babacan bir yandan 03.05.2018 tarihinde 316 AK Partili milletvekili ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterirken diğer yandan da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında, tam göbeğinde yer almış”dedi. Şahin, “Ali Babacan 01.11.2015 ile 24.06.2018 tarihleri arasında 26. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekiliydi." dedi.

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Yorumlar

Ismail

Allah böylelerine firsat vermesin.
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vatandaş

RTE yi satmış, Ak Partiyi satmış! Şimdi bu adamla kim, nerde güvenip-sırtını dayayıp da yol yürüyebilir?
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