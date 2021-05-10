AK Parti'den Babacan'a sert tepki: Riyakarlık, utanmazlık, sahtekarlık

yeniakit.com.tr Ankara

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şahin, "Babacan’ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir. Ali Babacan bir yandan 03.05.2018 tarihinde 316 AK Partili milletvekili ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterirken diğer yandan da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında, tam göbeğinde yer almış”dedi. Şahin, “Ali Babacan 01.11.2015 ile 24.06.2018 tarihleri arasında 26. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekiliydi." dedi.