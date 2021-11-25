AK Parti'den 'asgari ücret' açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecek!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir." dedi.

Özhaseki, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu olduğunu anımsatan Özhaseki, "Yerel yönetimlerden sorumlu olmak, belediye başkanlarının biraz da abisi gibi olmak, onların problemleriyle ilgilenmek ve sorunlarını takip etmek... Bir de seçim zamanı geldiğinde hangi belediye başkanı daha çalışkan, hangi belediye başkanı vatandaşa daha sempatik geliyor ve seviyor onu yoklamak. Buraya geldiğimde ben kendi açımdan bu işe baktım. Sağ olsun belediye başkanımız ikinci defa adaylığını koyduğunda bizi mahcup etmedi." diye konuştu.

Asgari ücret konusuna değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının net bir beyanatı var. O da 'hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.' Haliyle Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz ama en azından herkesi tatmin edecek, 'iyi oldu elhamdülillah' diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum."