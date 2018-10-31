AK Parti'den asgari ücret açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretle alakalı olarak, "Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok." dedi31 Ekim 2018 Çarşamba 19:32
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Çelik, "Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok." dedi
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