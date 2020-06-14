AK Parti'den anket açıklaması: Son durum...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Beyaz Tv'de katıldığı bir programda siyaset gündeminde geniş yankı bulan anket çalışmalarına yanıt verdi.

AK Partili Hamza Dağ, anket süreçlerinde baltamala olduğunu söylerken bir partili olarak açıklama yapma gereği hissettiğini belirtti. Dağ ayrıca yapılan partileri oy oranlarıyla ilgili yapılan anketleri dikkate almadığını belirtirken AK Parti olarak partilerin oy oranlarıyla ilgili anket yapmadıklarını söyledi.

Hamza Dağ sözlerine şöyle devam etti;

"AK Parti olarak anketleri kendi yaptığımız işlerle ilgili yapıyoruz. Partilerin oy oranlarını sormayız. Biz 1-2 ay sonra yeniden anket yapacacağız. AK Parti olarak 24 Hazirandan daha iyi durumdayız. Cumhur ittifakında yer alan MHPnin de durumu aynı. Biz partilerin oranları konusunda araştırma yapmayız. Biz yaptğımız işlerle ilgili ve yapacağımız işlerle ilgili anket yaparız. Okullarında tatil edilmesinden tutun da sokağa çıkma yasağına kadar her şeyi anket yaparız. Ayasofya'da fetih süresinin okunması ile ilgili de anket yaptık. Yani biz özet olarak işlerle ilgili anlet yaparız, böyle de yapmaya devam edeceğiz"

Sosyal medyada konuşulan olayların toplumda yer almadığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket çalışmalarına göstermiş olduğu tepkiyi haklı bulan Dağ, "Kamuoyunu manipüle etmek için sürekli ortaya çıkarlar, onlar bir araştırma da yapmazlar, bugün AK Parti 2.parti, CHP 1.parti göstermeniz mümkün mü, tabii ki hayır. Sayın cumhurbaşkanımız da bu noktada tepki koydu ve doğru tepkidir. Türkiye bir ivme atlamaya hazırken tam bu dönemde anket polemikleri, erken seçim söylemlerinin gündeme getirilmesi, hem ekonomik olarak hem de salgın döneminde gösterilen başarıya darbe olarak yorumluyorum" dedi.