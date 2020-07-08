AK Parti'den anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son dönemde ortaya çıkan kamuoyu araştırmalarına ilişkin konuştu.

Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız" dedi.

Muhalefet tarafından ortaya atılan erken seçim iddialarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Erken seçim meselesi, ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.