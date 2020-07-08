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Siyaset

AK Parti'den anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:27:00 -
AK Parti'den anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son dönemde ortaya çıkan kamuoyu araştırmalarına ilişkin konuştu.

Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız" dedi.

Muhalefet tarafından ortaya atılan erken seçim iddialarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Erken seçim meselesi, ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kunta Kinte

AKP'nin işi artık anketlere kaldıysa, AKP ilk seçimlerde gidici demektir.
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mehmet sevindik

AK PARTİNİN şu anda alternatifi yok.Gene yüzde 52-58 arası rahat alır.Ama şu iki konuya dikkat etmesi lazım.Nüfus artış hızıyla istihdam paralel gitmiyor.Doğu ve güneydoğu anadoluda her evde 7 ila 15 arası çoçuk var.Bunların yüzünden 2-3 çoçuklu ailelerin çoçuklarıda işsiz kalıyor.Buna muhakkak çözüm lazım.Zaten 15 çoçuk lu ailelerde bilmiyoruz gurban Allah veriy işte diyorlar.Buralara bedava spiral götürülmelidir.Birde 3600 ek gösterge 1.derecenin 4.kademesine düşmüş tüm kamu emeklilerine yansıtılmalıdır.Sadece belli mesleklere verilirse HAKKANİYETE uymazzzzzzz.ALLAH ın arşı titrerrrr.
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