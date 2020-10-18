AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kürt sorununa ilişkin hükümete yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. AK Parti hükümetleri döneminde terörle mücadele yürütülürken devletin her zaman Kürt vatandaşlarının yanında olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu çok ağır bir suçlama" dedi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısının ise zemini olmadığını ifade etti. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, 'ışıklar yanıyor' paylaşımı sorulan Kurtulmuş, bazı hataların özrünün olmadığını vurgulayarak böyle bir paylaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.