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AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski bakan Ali Babacan'ın partiden istifa edip yeni bir oluşum için harekete geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 07:59
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisinden istifa etmesiyle ilgili olarak "Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul’da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesinin parti içinde yarattığı etkiyi kaleme aldı.

Sarıkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da görüşlerine yer verdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, kuruluşundan bu yana en üst seviyede görevler üstlenen Ali Babacan’ın istifasını nasıl değerlendiriyor?

Babacan’ın istifasını yollamasından kısa süre sonra AK Parti’deki odasında sohbet ederken Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a bu soruyu yönelttim.

"Siyasette karşılığı yok"

Tamamen reddiyeci bir tutum takınmak yerine, daha akademik ve kendi zaviyesinden ayağı yere basan bir gerekçe getirdi:

‘Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul’da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok…’

Devamında 2002’den bu yana İstanbul seçiminde aldıkları oyları sıraladı.

İptal edilmeden önceki oylarının %48 olduğunu anımsattı, ‘Biz 2004’ten bu yana İstanbul’da sürekli oy arttırdık; yükselme trendi gösterdik’ dedi.

Ünal, yeni sisteme geçişle birlikte ortaya çıkan yeni yapılanmaların da iyi okunması gerektiğinin altını çizdi.

Zaten boğaz enfeksiyonu sorunu yaşadığı için bunun ötesinde de konuşmaktan kaçındı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 07:59
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. AK Parti

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