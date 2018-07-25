0553 313 94 23

AK Parti’den Akit’e ziyaret

AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Avukat Sefa Yiğit ve Radyo TV program yapımcısı Niyazi Gedik, Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki genel merkez binasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
AK Parti’den Akit’e ziyaret

SEBAHATTİN AYAN-İSTANBUL

Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki genel merkez binasına AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Avukat Sefa Yiğit ve Radyo TV program yapımcısı Niyazi Gedik bir ziyaret gerçekleştirdi.  AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Avukat Sefa Yiğit ve Radyo TV program yapımcısı Niyazi Gedik, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret ederek AK Parti’nin  misyonunu Reşadiye’de başarı ile temsil için yapılanları anlattılar..

Son günlerdeki güncel siyasi meseleler hakkında da fikir alış verişinde bulunulan görüşmede verimli bir sohbet gerçekleşti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Partili Av. Sefa Yiğit, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da Yiğit’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki isme de ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
  1. akit medya grubu
  2. AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı
  3. Avukat Sefa Yiğit
  4. niyazi gedik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    1. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    2. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    3. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    4. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    6. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    7. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    8. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    9. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    10. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    11. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    12. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    13. Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!
    14. TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    16. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    17. Çözüm sürecinde flaş gelişme: Lağvedildi
    18. Şirketler artık çalışanlarını ev..
    19. Kanada'daki saldırıyı o örgüt üstlendi!
    20. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!