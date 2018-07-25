AK Parti’den Akit’e ziyaret

SEBAHATTİN AYAN-İSTANBUL

Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki genel merkez binasına AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Avukat Sefa Yiğit ve Radyo TV program yapımcısı Niyazi Gedik bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Avukat Sefa Yiğit ve Radyo TV program yapımcısı Niyazi Gedik, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret ederek AK Parti’nin misyonunu Reşadiye’de başarı ile temsil için yapılanları anlattılar..

Son günlerdeki güncel siyasi meseleler hakkında da fikir alış verişinde bulunulan görüşmede verimli bir sohbet gerçekleşti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Partili Av. Sefa Yiğit, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da Yiğit’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki isme de ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.